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Фадеева Елена Валерьевна

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Место рождения

Атансор, район Биржан сал, Акмолинская область

Дата рождения

28.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1972

Отец: Фадеев Валерий Павлович

Мать: Фадеева Людмила Георгиевна

Атансор, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
13.07.1993

Сын: Етекбаев Азамат Жанатович

Отец ребёнка: Етекбаев Жанат Амонжолович

Рождение ребёнка
05.04.1994

Дочь: Етекбаева Диана Жанатовна

Отец ребёнка: Етекбаев Жанат Амонжолович

Рождение ребёнка
13.08.1997

Сын: Етекбаев Руслан Жанатович

Отец ребёнка: Етекбаев Жанат Амонжолович

Рождение ребёнка
03.05.2002

Дочь: Етекбаева Индира Жанатовна

Отец ребёнка: Етекбаев Жанат Амонжолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Етекбаев Жанат Амонжолович

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