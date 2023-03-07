Фадеева Елена Валерьевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1972
Рождение ребёнка
13.07.1993
Сын: Етекбаев Азамат Жанатович
Отец ребёнка: Етекбаев Жанат Амонжолович
Рождение ребёнка
05.04.1994
Дочь: Етекбаева Диана Жанатовна
Отец ребёнка: Етекбаев Жанат Амонжолович
Рождение ребёнка
13.08.1997
Сын: Етекбаев Руслан Жанатович
Отец ребёнка: Етекбаев Жанат Амонжолович
Рождение ребёнка
03.05.2002
Дочь: Етекбаева Индира Жанатовна
Отец ребёнка: Етекбаев Жанат Амонжолович
Бракосочетание
Неизвестно