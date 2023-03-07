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Утробин Артемон Васильев

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Место рождения

село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1736

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Утробин Василий Ермолаев

Мать: не указана

село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1736
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