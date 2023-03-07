Утробин Артемон Васильев
Место рождениясело Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Утробин Василий Ермолаев
Мать: не указана
село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1736