Егоров Сергей Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Сергей Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
24.08.1995

Сын: Егоров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Егорова Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
23.08.1999

Сын: Егоров Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Егорова Любовь Федоровна

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