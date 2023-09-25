Егоров Сергей Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
24.08.1995
Сын: Егоров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Егорова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
23.08.1999
Мать ребёнка: Егорова Любовь Федоровна