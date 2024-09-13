Шеляпина Елена Филипова
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шеляпин Осип Козьмин
Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шеляпина Авдотья Козьмина
Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Шеляпина Дарья Козьмина
Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Шеляпина Парасковья Козьмина
Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев
Смерть
Неизвестно