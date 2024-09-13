Шеляпина Елена Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеляпина Елена Филипова

Шеляпина Елена Филипова

Место рождения

Бахарево, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахарево, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Козьма Андреев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шеляпин Матвей Козьмин

Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шеляпин Федосей Козьмин

Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шеляпин Степан Козьмин

Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шеляпин Осип Козьмин

Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шеляпина Авдотья Козьмина

Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Шеляпина Дарья Козьмина

Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шеляпина Петр Козьмин

Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Шеляпина Парасковья Козьмина

Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шеляпин Евсей Козьмин

Отец ребёнка: Шеляпин Козьма Андреев

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.