Скворцова (Оборина) Наталья Анисифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Оборина) Наталья Анисифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Оборин Анисифор Феодосиевич

Мать: Оборина (Ельцова) Роза Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина (Скворцова) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Скворцов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Скворцов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно

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