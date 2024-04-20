Скворцова (Оборина) Наталья Анисифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина (Скворцова) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Скворцов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Скворцов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно