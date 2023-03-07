Куранов Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1911 ст.
Дата смерти02.08.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1911 ст.
Восприемники: казак Михаил Степанович Куранов и крестьянка Нижегородской губернии, заштатного города Починки Дария Михайловна Ефремова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 44 н... Показать все
Смерть
02.08.1913 ст.
Умер от катара кишек в возрасте 2 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 40 номер 96