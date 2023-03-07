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Куранов Петр Григорьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.07.1911 ст.

Дата смерти

02.08.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Вычислено 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1911 ст.

Отец: Куранов Григорий Степанович

Мать: Куранова Елена Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Михаил Степанович Куранов и крестьянка Нижегородской губернии, заштатного города Починки Дария Михайловна Ефремова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 44 н... Показать все
Смерть
02.08.1913 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от катара кишек в возрасте 2 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 40 номер 96
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