Черенщиков Сергей Казак Редута Ганькино Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревнина Домна Сергеева
Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина
Рождение ребёнка
07.01.1784
Сын: Черенщиков Василий Сергеев
Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
отец записан как Иоанн Цыренщиков
Бракосочетание
До 1785
Рождение ребёнка
25.04.1785
Сын: Черенщиков Степан Сергеев
Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
записан как сын Степана Цыренщикова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Черенщиков Никита Сергеев
Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина
Рождение ребёнка
1796
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина
Рождение ребёнка
05.08.1801
Сын: Черенщиков Лаврентий Сергеев
Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина
Смерть
Неизвестно