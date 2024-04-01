Черенщиков Сергей Казак Редута Ганькино Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщиков Сергей Казак Редута Ганькино Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Черенщиков Тимофей Отст. Драгун Р. Плосского Андреев

Мать: Черенщикова 1, Красильникова 2 Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревнина Домна Сергеева

Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина

Рождение ребёнка
07.01.1784

Сын: Черенщиков Василий Сергеев

Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
отец записан как Иоанн Цыренщиков
Бракосочетание
До 1785

Жена: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина

Рождение ребёнка
25.04.1785

Сын: Черенщиков Степан Сергеев

Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
записан как сын Степана Цыренщикова
Рождение ребёнка
1792

Сын: Черенщиков Никита Сергеев

Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина

Рождение ребёнка
1796

Сын: Черенщиков Иван Казак Р. Ганькина Сергеев

Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Черенщиков Федор Сергеев

Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина

Рождение ребёнка
05.08.1801

Сын: Черенщиков Лаврентий Сергеев

Мать ребёнка: Черенщикова (Рычкова?) Агрофена Кузьмина

Смерть
Неизвестно

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