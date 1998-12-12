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Минченко Вадим Станиславович
Минченко Вадим Станиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.1998
Пол
Мужской
Отец
Минченко Станислав Викторович
1974 г.р.
Мать
Кушкова Любовь Юрьевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1998
Отец:
Минченко Станислав Викторович
Мать:
Кушкова Любовь Юрьевна
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