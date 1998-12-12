Минченко Вадим Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченко Вадим Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1998

Отец: Минченко Станислав Викторович

Мать: Кушкова Любовь Юрьевна

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