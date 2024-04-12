Рудакова (Белоносова) (Белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Белоносов Алексей Симеонов
Бракосочетание
31.03.1836
Рождение ребёнка
28.05.1838
Отец ребёнка: Рудаков Терентий Никифоров
Рождение ребёнка
20.09.1839
Дочь: Любовь Терентьева
Отец ребёнка: Рудаков Терентий Никифоров
Рождение ребёнка
02.10.1844
Дочь: Устинья Терентьева
Отец ребёнка: Рудаков Терентий Никифоров
Рождение ребёнка
22.08.1849
Дочь: Васса Терентьева
Отец ребёнка: Рудаков Терентий Никифоров
Рождение ребёнка
27.01.1851
Сын: Рудаков Игнатий Терентьев
Отец ребёнка: Рудаков Терентий Никифоров
Смерть
Неизвестно