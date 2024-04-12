Рудакова (Белоносова) (Белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Белоносова) (Белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева

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Место рождения

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Белоносов Алексей Симеонов

Мать: не указана

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.03.1836

Муж: Рудаков Терентий Никифоров

Рождение ребёнка
28.05.1838

Сын: Рудаков Никита Терентьев

Отец ребёнка: Рудаков Терентий Никифоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1839

Дочь: Любовь Терентьева

Отец ребёнка: Рудаков Терентий Никифоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1844

Дочь: Устинья Терентьева

Отец ребёнка: Рудаков Терентий Никифоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1849

Дочь: Васса Терентьева

Отец ребёнка: Рудаков Терентий Никифоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1851

Сын: Рудаков Игнатий Терентьев

Отец ребёнка: Рудаков Терентий Никифоров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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