Рудаков Терентий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
31.03.1836
Рождение ребёнка
28.05.1838
Мать ребёнка: Рудакова (белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева
Рождение ребёнка
20.09.1839
Дочь: Любовь Терентьева
Мать ребёнка: Рудакова (белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева
Рождение ребёнка
02.10.1844
Дочь: Устинья Терентьева
Мать ребёнка: Рудакова (белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева
Рождение ребёнка
22.08.1849
Дочь: Васса Терентьева
Мать ребёнка: Рудакова (белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева
Рождение ребёнка
27.01.1851
Смерть
Неизвестно