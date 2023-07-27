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Рудаков Терентий Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Рудаков Никифор Емелианов

Мать: Рудакова (кайгородова) Матрона (Матрена) Иванова

Бракосочетание
31.03.1836

Жена: Рудакова (белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева

Рождение ребёнка
28.05.1838

Сын: Рудаков Никита Терентьев

Мать ребёнка: Рудакова (белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1839

Дочь: Любовь Терентьева

Мать ребёнка: Рудакова (белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1844

Дочь: Устинья Терентьева

Мать ребёнка: Рудакова (белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1849

Дочь: Васса Терентьева

Мать ребёнка: Рудакова (белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1851

Сын: Рудаков Игнатий Терентьев

Мать ребёнка: Рудакова (белоносова) Анастасия (Настасья) Алексеева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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