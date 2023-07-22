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Матвеев Федор
Матвеев Федор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Мужской
Отец
Матвеев Поликарп Викторович
Мать
Матвеева (Платонова) Матрёна Арсентьевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Матвеев Поликарп Викторович
Мать:
Матвеева Матрёна Арсентьевна
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