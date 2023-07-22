Матвеев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Матвеев Поликарп Викторович

Мать: Матвеева Матрёна Арсентьевна

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