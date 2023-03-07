Денисова (Новикова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Новикова) Марина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Новиковъ Филиппъ

Мать: Новикова Алеѯандра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1885

Муж: Денисовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Денисовъ Василій

Отец ребёнка: Денисовъ Василій

Рождение ребёнка
07.06.1893

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Денисовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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