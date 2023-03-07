Денисова (Новикова) Марина
Место рождения
Дата рождения1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Новиковъ Филиппъ
Мать: Новикова Алеѯандра
Бракосочетание
11.11.1885
Муж: Денисовъ Василій
Рождение ребёнка
1887
Сын: Денисовъ Василій
Отец ребёнка: Денисовъ Василій
Рождение ребёнка
07.06.1893
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Денисовъ Василій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан