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Трегубов Никита Андреев

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Место рождения

Скрипинской

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Трегубов Андрей Яковлев

Мать: Трегубова Ирина Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Трегубова Ирина Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Ирина Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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