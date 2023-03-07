Трегубов Никита Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Трегубов Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Трегубова Ирина Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трегубова Ирина Осипова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762