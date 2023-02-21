Андриянова (Андриянова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндриянова (Андриянова) Татьяна

Андриянова (Андриянова) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андриянов Михаил

Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андриянов Михаил

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close