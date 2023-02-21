Андриянова (Андриянова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андриянов Михаил
Козиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андриянов Михаил