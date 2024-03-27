Шакуров-Габдрашитов Миннигали
Место рожденияЕрмекеево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махмутова (Шакурова) Нурия
Мать ребёнка: Шакурова Гайникамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакуров Фанзиль
Мать ребёнка: Шакурова Гайникамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакуров Нургарифан
Мать ребёнка: Шакурова Гайникамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафиуллина (Шакурова) Фаузия
Мать ребёнка: Шакурова Гайникамал
Рождение ребёнка
26.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакурова Гайникамал
Смерть
Неизвестно