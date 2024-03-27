Шакуров-Габдрашитов Миннигали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШакуров-Габдрашитов Миннигали

Шакуров-Габдрашитов Миннигали

Место рождения

Ермекеево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махмутова (Шакурова) Нурия

Мать ребёнка: Шакурова Гайникамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакуров Фанзиль

Мать ребёнка: Шакурова Гайникамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакуров Нургарифан

Мать ребёнка: Шакурова Гайникамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафиуллина (Шакурова) Фаузия

Мать ребёнка: Шакурова Гайникамал

Рождение ребёнка
26.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакурова Гайникамал

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.