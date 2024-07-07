Боровкова (Зарембо) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1889 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1908 ст.
Дочь: Боровкова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Боровков Григорий Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.
Сын: Боровков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Боровков Григорий Александрович
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.
Сын: Боровков Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Боровков Григорий Александрович
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.
Дочь: Боровкова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Боровков Григорий Александрович
Смерть
Неизвестно