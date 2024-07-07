Боровкова (Зарембо) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Зарембо) Евдокия Васильевна

Место рождения

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1889 ст.

Отец: Зарембо Василий Иосифович

Мать: Зарембо (Жгун) Дарья Абрамовна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Григорий Александрович

Рождение ребёнка
17.08.1908 ст.

Дочь: Боровкова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Боровков Григорий Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1910 ст.

Сын: Боровков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Боровков Григорий Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1912 ст.

Сын: Боровков Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Боровков Григорий Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.

Дочь: Боровкова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Боровков Григорий Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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