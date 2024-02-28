Гребенюк Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1804 по 1810 г.р.

Дети

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1830

Муж: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Гребенюк Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
по Исповедным ведомостям 1834 - мать Мария, одного г.р. с Михаилом
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Грибенюк София Михайловна

Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Майданецкое, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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