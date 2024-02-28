Гребенюк Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1830
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Гребенюк Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
по Исповедным ведомостям 1834 - мать Мария, одного г.р. с Михаилом
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Грибенюк София Михайловна
Отец ребёнка: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Смерть
Неизвестно