Гаим Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаим Арсений Александрович
Мать ребёнка: Нефёдова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаим Степан Александрович
Мать ребёнка: Нефёдова Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нефёдова Ольга Сергеевна