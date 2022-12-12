Кормщиков Даниил Ларионович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1675 ст.
Дата смертиОколо 1729 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675 ст.
Отец: Кормщиков Ларион -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.
Сын: Кормщиков Тимофей Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Дочь: Кормшикова Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1729 ст.