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Кормщиков Даниил Ларионович

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1675 ст.

Дата смерти

Около 1729 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675 ст.

Отец: Кормщиков Ларион -

Мать: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1700 ст.

Сын: Кормщиков Тимофей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Дочь: Кормшикова Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1729 ст.
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