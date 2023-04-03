Речкина (Шарова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Речкина (Шарова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1915

Отец: Шаров Иван Евсигнеев

Мать: Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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