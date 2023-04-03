Речкина (Шарова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1915
Отец: Шаров Иван Евсигнеев
Мать: Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно