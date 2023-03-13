Клепинина Варвара Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепинина Варвара Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Сукина Лукерья

Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Клепининъ Иванъ

Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Клепининъ Михаилъ

Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Клепининъ Никита

Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ховронья

Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепининъ Гаврила

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