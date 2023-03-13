Клепинина Варвара Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Сукина Лукерья
Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила
Рождение ребёнка
1771
Сын: Клепининъ Иванъ
Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила
Рождение ребёнка
1774
Сын: Клепининъ Михаилъ
Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила
Рождение ребёнка
1777
Сын: Клепининъ Никита
Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ховронья
Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Клепининъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клепининъ Гаврила