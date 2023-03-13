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Кувшиновъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

26.02.1799

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кувшиновъ Евдокимъ

Мать: Кувшинова Агрипена

Рождение ребёнка
1768

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кувшинова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Серкова Василиса

Мать ребёнка: Кувшинова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Онофрей

Мать ребёнка: Кувшинова Афимья

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Колесникова Наталья

Мать ребёнка: Кувшинова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Афимья

Смерть
26.02.1799
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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