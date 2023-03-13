Кувшиновъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти26.02.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Кувшиновъ Евдокимъ
Мать: Кувшинова Агрипена
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кувшинова Афимья
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Афимья
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Серкова Василиса
Мать ребёнка: Кувшинова Афимья
Рождение ребёнка
1782
Сын: Онофрей
Мать ребёнка: Кувшинова Афимья
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Колесникова Наталья
Мать ребёнка: Кувшинова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кувшинова Афимья
Смерть
26.02.1799