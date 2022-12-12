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Женский

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Не указан

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Дети

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AS
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Сажин Павел Петрович

Отец ребёнка: Сажин Петр Алексеевич

Нижняя Кара, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Сажин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Сажин Петр Алексеевич

Нижняя Кара, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сажин Николай Петрович

Отец ребёнка: Сажин Петр Алексеевич

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
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