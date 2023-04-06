Кувыркин Алексей Федоров
Место рождения
Дата рождения04.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1890
Отец: Кувыркин Федор Иванов
Мать: Кувыркина Анна Семенова
Крещение
04.10.1890
Восприемники: села Великого крестьянин Михайло Семенов Зыков и крестьянская жена Татьяна Андреева Кувыркина. Таинство совершал священник Федор Смирнов с псаломщиком Иоанном Шишаковым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.23... Показать все
Смерть
Неизвестно