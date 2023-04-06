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Кувыркин Алексей Федоров

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1890

Отец: Кувыркин Федор Иванов

Мать: Кувыркина Анна Семенова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
04.10.1890
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: села Великого крестьянин Михайло Семенов Зыков и крестьянская жена Татьяна Андреева Кувыркина. Таинство совершал священник Федор Смирнов с псаломщиком Иоанном Шишаковым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.23... Показать все
Смерть
Неизвестно
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