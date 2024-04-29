Карташова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.12.1977

Сын: Карташов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Карташов Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.04.1984

Дочь: Карташова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Карташов Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.02.1988

Дочь: Карташова Олеся Викторовна

Отец ребёнка: Карташов Виктор Дмитриевич

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