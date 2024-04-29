Карташова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1977
Сын: Карташов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Карташов Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.04.1984
Дочь: Карташова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Карташов Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.02.1988
Дочь: Карташова Олеся Викторовна
Отец ребёнка: Карташов Виктор Дмитриевич