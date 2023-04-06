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(Бещева) Анастасия Иванова

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.11.1837

Дата смерти

22.12.1837

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1837

Отец: Бещев Иван Петров

Мать: Бещева Евдокия Федорова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
09.11.1837
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван Петров Бещев и законная жена его Евдокия Федорова. Восприемники: Симбирского егерского полка 1-го батальона унтер-офицер Семен Тихонов Решетников и крестьянина ... Показать все
Смерть
22.12.1837
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно | смерть в возрасте 7 недель ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.13919, л.83, зап.88
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