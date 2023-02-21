Литвинов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Литвинов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Литвинова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Литвинова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Литвинова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Нина Васильевна

Смерть
Около 1947
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