Литвинов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Литвинов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Литвинова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Литвинова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Литвинова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1947