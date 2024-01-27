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(Лоскутова Loskutoff) Мария Андреевна

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лоскутов Loskutoff Андрей Andrei Маркелович Merkell

Мать: Loskutov Василиса Vasalesa Peter

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 6 лет в семье отца жила в Новосаратовке, ныне Азербайджан
Смерть
Неизвестно
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