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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1918
Сын: Дементьев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Дементьев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дементьев Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Дементьев Алексей Семенович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Дементьев Алексей Семенович