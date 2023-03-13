Балакинъ Маркелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакинъ Маркелъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Балакинъ Егоръ

Мать: Балакина Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Балакина Пелагея Андреева

Орловка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Балакинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Балакина Пелагея Андреева

Орловка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Балакина Пелагея Кондратьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Пелагея Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Пелагея Андреева

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