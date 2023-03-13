Балакинъ Маркелъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Балакинъ Егоръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Балакина Пелагея Андреева
Орловка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Балакинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Балакина Пелагея Андреева
Орловка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Балакина Пелагея Кондратьева
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно