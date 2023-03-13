Балакина Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина Пелагея Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Балакинъ Маркелъ

Орловка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Балакинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Балакинъ Маркелъ

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакинъ Маркелъ

Смерть
1783
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