Балакина Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Балакинъ Маркелъ
Орловка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Балакинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Балакинъ Маркелъ
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балакинъ Маркелъ
Смерть
1783