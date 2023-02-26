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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Трофим Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Леонтий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий
д.Юшковские Старины