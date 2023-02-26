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Евдокия Феофилактова

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Место рождения

сельцо Костенёво Кумовской волости Калужской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Костенёво Кумовской волости Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1902

Муж: Карпушин Егор Матвеев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1913

Сын: Карпушин Василий Егоров

Отец ребёнка: Карпушин Егор Матвеев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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