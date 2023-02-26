Евдокия Феофилактова
Место рождениясельцо Костенёво Кумовской волости Калужской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Костенёво Кумовской волости Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1902
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1913
Отец ребёнка: Карпушин Егор Матвеев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно