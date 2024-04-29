Горемыкина (Максина) Митрадора Ивановна Около 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горемыкина (Максина) Митрадора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: Максина Ульяна Ивановна

Бракосочетание
16.10.1860

Муж: Горемыкин Митрофан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.01.1862

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Горемыкин Митрофан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1864

Сын: Горемыкин Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Горемыкин Митрофан Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1868

Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Горемыкин Григорий

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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