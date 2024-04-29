Горемыкина (Максина) Митрадора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: Максина Ульяна Ивановна
Бракосочетание
16.10.1860
Рождение ребёнка
04.01.1862
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Горемыкин Митрофан Степанович
Рождение ребёнка
10.03.1864
Сын: Горемыкин Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Горемыкин Митрофан Степанович
Рождение ребёнка
06.09.1868
Дочь: Горемыкина (Горемыкина) Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.10.1873
Сын: Горемыкин Григорий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно