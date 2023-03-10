Ловцов Леонтий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловцов Леонтий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ловцов Мартин Леонтьевич

Мать ребёнка: Ловцова Анна Моисеевна

Ловцы, Рязанской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей, настоятель церкви
Место жительства
Неизвестно
умер
Смерть
Неизвестно
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