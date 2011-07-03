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Петрушкова Анастасия Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.2011

Отец: Петрушков Александр Владимирович

Мать: Петрушкова Евгения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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