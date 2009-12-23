Никитин Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Геннадий Александрович

Никитин Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Александр Фёдорович

Мать: Никитина Валентина Карповна

Рождение ребёнка
10.04.1990

Сын: Никитин Артур Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.2000

Сын: Никитин Фёдор Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.2003

Сын: Никитин Елисей Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.12.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.