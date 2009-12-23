Никитин Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.12.2009
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1990
Сын: Никитин Артур Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.2000
Сын: Никитин Фёдор Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.2003
Сын: Никитин Елисей Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.12.2009