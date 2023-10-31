Корышев Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корышев Сергей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1994

Отец: не указан

Мать: Трифонова Галина Валерьевна

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