Степан Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти27.02.1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1757
Отец: Кондрат Иванов
Мать: Параскева Стефанова
Место жительства
1775
Исповедная роспись. Указано 19 лет.
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
20.08.1790 ст.
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Поручитель
12.02.1791 ст.
Поручитель на свадьбе Пентелея Ильина из Низово и Акилины Несторовой из Леднево.
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Поручитель
13.01.1793 ст.
Поручитель на свадьбе Михаила Алексеева и Евдокии Федоровой.
Поручитель
13.01.1793 ст.
Поручитель на свадьбе Евдокима Иванова и Февронии Кондратьевой.
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Феодосия Стефанова
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Щекотурова Ирина Степановна
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 61 год.
Упоминание
1825
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Спиридонова
Смерть
27.02.1829 ст.
По старости. 72 года.