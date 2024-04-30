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Степан Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

27.02.1829 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Кондрат Иванов

Мать: Параскева Стефанова

Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 19 лет.
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Акилина Стефанова

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Рождение ребёнка
20.08.1790 ст.

Сын: Гуськов Трофим Стефанов

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель
12.02.1791 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Пентелея Ильина из Низово и Акилины Несторовой из Леднево.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Поручитель
13.01.1793 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Михаила Алексеева и Евдокии Федоровой.
Поручитель
13.01.1793 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Евдокима Иванова и Февронии Кондратьевой.
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Феодосия Стефанова

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Щекотурова Ирина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 61 год.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Спиридонова

Смерть
27.02.1829 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
По старости. 72 года.
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