Чудинов Даниил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов Даниил Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1990

Дочь: Чудинова Майя Даниловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
29.12.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.2017

Сын: Чудинов Фёдор Даниилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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