Ковалёва Коваленоко Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёва Коваленоко Елена Петровна

Ковалёва Коваленоко Елена Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.01.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.01.1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close