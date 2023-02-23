Зубарева Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Зубарев Сергей Леонтьевич

Отец ребёнка: Зубарев Леонтий Иванович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1878

Сын: Зубарев Тимофей Леонтьевич

Отец ребёнка: Зубарев Леонтий Иванович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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