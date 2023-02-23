Зубарева Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Зубарев Сергей Леонтьевич
Отец ребёнка: Зубарев Леонтий Иванович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1878
Сын: Зубарев Тимофей Леонтьевич
Отец ребёнка: Зубарев Леонтий Иванович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния