Зубарев Леонтий Иванович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1850
Дата смерти04.10.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869
Сын: Зубарев Сергей Леонтьевич
Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Ивановна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1878
Сын: Зубарев Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Ивановна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
04.10.1897
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния