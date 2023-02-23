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Зубарев Леонтий Иванович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

04.10.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Зубарев Сергей Леонтьевич

Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Ивановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1878

Сын: Зубарев Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: Зубарева Прасковья Ивановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
04.10.1897
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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