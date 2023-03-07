Влас
Место рождения
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Николай Власов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Семён Власов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1816
Сын: Савелий Власов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно