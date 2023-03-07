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Влас

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Николай Власов

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Семён Власов

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Савелий Власов

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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