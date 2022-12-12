Матрена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Яков Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Иванов

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Иванов

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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