Матрена Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Яков Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно