Парахневич Стефан Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парахневич Стефан Артёмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1917

Отец: не указан

Мать: Парахневич Елена Владимировна

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