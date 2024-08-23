Волков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Волков Иван Абрамович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
09.09.1917
Дочь: (Волкова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
10.11.1918
Мать ребёнка: Волкова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Волков Иванович
Мать ребёнка: Волкова Ксения Петровна
Смерть
После 16.02.1920