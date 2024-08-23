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Волков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Волков Иван Абрамович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
09.09.1917

Дочь: (Волкова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Ксения Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1918

Сын: Волков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Волкова Ксения Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Волков Иванович

Мать ребёнка: Волкова Ксения Петровна

Смерть
После 16.02.1920

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