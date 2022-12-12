Можайский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можайский Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1865 ст.

Дата смерти

22.09.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1865 ст.

Отец: Можайский Николай Фёдорович

Мать: Можайская Анна Фёдоровна

Бракосочетание
29.01.1895 ст.

Жена: Можайская Мелитина Алекеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Можайский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Можайская Мелитина Алекеевна

Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.

Сын: Можайский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Можайская Мелитина Алекеевна

Киев, Киевский уезд
Смерть
22.09.1920
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