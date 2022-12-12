Можайский Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1865 ст.
Дата смерти22.09.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1865 ст.
Бракосочетание
29.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Можайский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Можайская Мелитина Алекеевна
Рождение ребёнка
15.07.1898 ст.
Сын: Можайский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Можайская Мелитина Алекеевна
Киев, Киевский уезд
Смерть
22.09.1920