Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Илларионович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Трофим Максимович
Отец ребёнка: Максим Илларионович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Илларион Максимович
Отец ребёнка: Максим Илларионович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Максим Илларионович
Смерть
Неизвестно