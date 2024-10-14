Марфа Ивановна 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Илларионович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Трофим Максимович

Отец ребёнка: Максим Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Илларион Максимович

Отец ребёнка: Максим Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Максим Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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