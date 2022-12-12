Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Иван Андреев

Мать: Первая Жена Анна Александрова

Иван родил в 14 лет??? Может в Урвихино было 2 Ивана Андреева? Разобраться! ИВ-1737 Анна 11=1726 ИВ-1739 Анна 12=1727 ИВ-1740 Анны 13=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1747, 1748... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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