Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Иван Андреев
Иван родил в 14 лет??? Может в Урвихино было 2 Ивана Андреева? Разобраться! ИВ-1737 Анна 11=1726 ИВ-1739 Анна 12=1727 ИВ-1740 Анны 13=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1747, 1748... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно